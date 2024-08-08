Россия попросила ООН проверить спецслужбы Запада в связях с террористами

Россия призывает ООН провести расследование и дать оценку роли западных спецслужб и их «украинских подопечных» в содействии террористическим организациям. С таким заявлением выступил первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский, пишет ТАСС.

По словам Полянского, РФ неоднократно предоставляла информацию, подтверждаемую африканскими государствами и европейскими правоохранительными органами, например, Европолом, о попадании оружия, поставляемого Украине западными странами, в руки преступных группировок и террористов в разных регионах мира.

Россия считает, что необходимо расследовать этот вопрос и привлечь к ответственности тех, кто содействует распространению оружия в руки террористов.

Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов 7 августа заявил, что днем ранее подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области.

До этого временно исполняющий обязанности губернатора Алексей Смирнов заявил, что власти организовали вывоз жителей из обстреливаемых приграничных территорий Курской области.

Ранее российский посол призвал США «одернуть неонацистов» из ВСУ.