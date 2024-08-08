В Днепропетровской области Украины повреждена инфраструктура

Глава совета Днепропетровской области Украины Николай Лукашук сообщил в своем Telegram-канале, что в Никопольском районе получила повреждения инфраструктура.

«Повреждена <…> инфраструктура», — написал он.

При этом Лукашук не уточнил число и тип инфраструктурных объектов.

8 августа в Днепропетровской области четыре раза объявлялась воздушная тревога. Кроме этого, телеканал «24» сообщал, что на фоне воздушной тревоги в регионе произошли взрывы.

До этого стало известно о повреждениях инфраструктуры в Днепропетровской области Украины. По информации украинского официального ресурса для оповещения населения, в среду, 7 августа, в регионе дважды объявляли воздушную тревогу.

Ранее российский посол призвал Зеленского и Запад признать, что Украина летит в пропасть.