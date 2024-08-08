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Конфликт между покупателями в московском магазине закончился поножовщиной

В Москве мужчина дважды пырнул ножом покупателя в магазине

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Depositphotos

В Москве конфликт двух мужчин в магазине закончился поножовщиной. Об этом сообщает ГСУ СУ России по столице.

По версии следствия, инцидент произошел 2 августа в помещении магазина на Шарикоподшипниковской улице. Между двумя мужчинами произошел конфликт, начавшийся из-за личных неприязненных отношений. В ходе потасовки один из них достал нож и дважды пырнул оппонента, нанеся ему колото-резаные ранения.

Очевидцы произошедшего оперативно обратились за медицинской помощью и пострадавшего мужчину госпитализировали в медицинское учреждение. Нападавшего задержали в кратчайшие сроки.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о покушении на физическое устранение. В ближайшее время фигуранту планируют предъявить обвинение. Детали и обстоятельства инцидента устанавливаются.

Ранее в московском парке произошла массовая драка с поножовщиной.

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