Полиция сможет выдворять иностранцев и лиц без гражданства из России

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который наделяет полицию полномочиями по применению административного выдворения в отношении иностранцев и лиц без гражданства из России. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Согласно действующему законодательству, такие полномочия имеют только судьи и пограничники.

Законом устанавливается, что выдворяемые граждане помещаются в специальное учреждение на основании решения министра внутренних дел, руководителя территориального органа МВД, руководителя ФСБ, руководителя пограничной службы или их заместителей на срок, не превышающий 48 часов.

Также предусмотрена возможность продления судьей этого срока по ходатайству должностного лица органа ФСБ или МВД на срок не более 90 суток. Закон вступит в силу по истечении 180 дней после того, как его официально опубликуют.

До этого Генпрокуратура предостерегла законодателей от принятия нового закона по мигрантам. В ведомстве выразили опасения, что расширение полномочий полиции в вопросах мигрантов может ограничить права законопослушных российских граждан.

Ранее Госдума приняла закон о режиме высылки мигрантов.