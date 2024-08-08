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Российские военные обезвредили дрон ВСУ с помощью сети

ВС РФ с помощью сети обезвредили беспилотник «Баба-яга» ВСУ в Курской области

Минобороны РФ опубликовало в Telegram-канале кадры из Курской области, на которых российские военные обезвреживают беспилотник «Баба-яга» ВСУ, сбросив на него сеть.

«На кадрах объективного контроля – обезвреживание беспилотного летательного аппарата «Баба Яга» ВСУ сбросом сети российским военнослужащим-оператором дрона в воздухе», — пояснили в ведомстве.

Утром 6 августа солдаты ВСУ попытались пересечь границу и зайти на территорию Курской области. Министерство обороны РФ рассказало, что около 300 украинских военных атаковали позиции российских войск у населенных пунктов Олешни и Николаево-Дарьино. Для этого они использовали 11 танков и более 20 боевых бронированных машин.

Как отмечал врио губернатора Курской области Алексей Смирнов, атаку ВСУ отражали российские солдаты совместно с представителями Федеральной службы безопасности РФ.

7 августа начальник Генерального штаба Вооруженных сил (ВС) РФ Валерий Герасимов заявил, что продвижение украинских войск вглубь территории РФ было остановлено. По его словам, подразделения ВСУ наступали в составе 1000 человек.

Ранее российские военные отбили у ВСУ захваченную в плен семью.

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