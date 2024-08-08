В Краснодаре семь человек пострадали в ДТП с бетономешалкой

В Краснодарском крае произошло ДТП с участием бетономешалки. Об этом сообщает Krd.ru.

Инцидент произошел в Краснодаре. Автобус двигался со стороны станицы Елизаветинской в город. На улице Калинина транспортное средство столкнулось с бетономешалкой. О том, насколько серьезно пострадали оба участника, не сообщается.

Известно, что в аварии пострадали семь человек, среди них есть один несовершеннолетний. Все они в момент аварии находились в салоне автобуса.

«Все с сотрясением головного мозга доставлены в больницу для осмотра», – сообщается в публикации.

Информация о том, в каком состоянии находятся пострадавшие, отсутствует.

До этого в Волгоградской области фура столкнулась с автобусом, в котором находилось более пяти человек. В результате пострадали 11 человек. Известно, что водители обоих транспортных средств находятся в реанимации. Их состояние оценивают как тяжелое.

Ранее микроавтобус с пассажирами опрокинулся в Подмосковье.