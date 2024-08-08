Стало известно, могут ли пассажиры с верхних полок в поездах есть за столом

Пассажиры с верхних полок в поездах имеют право завтракать, обедать и ужинать за столом, на это в общей сложности им обязаны выделять два часа. Об этом kp.ru рассказал PR-директор сервиса по доставке еды к поездам и самолетам ЕдуЕм Тимур Юсупов.

По его словам, это касается не только купе, но и плацкартных вагонов. Так, с 07:00 до 10:00 пассажиры могут завтракать за столом в течение 30 минут, с 12:00 до 15:00 — обедать в течение часа, с 19:00 до 21:00 — ужинать в течение получаса. В случае, если договориться с пассажирами нижних полок не получается, эксперт советует обращаться к проводнику.

Юсупов также напомнил, что верхние полки обычно стоят дешевле в вагонах всех категорий, поэтому так путешественники могут сэкономить на билетах.

«Это связано с тем, что на них спрос ниже — не всем комфортно забираться наверх. Также дешевле могут стоить боковые полки в плацкарте», — добавил он.

16 июля сообщалось, что российские власти намерены упростить спутниковый доступ к интернету для пассажиров поездов и самолетов. Речь идет о подключении транспорта к так называемым негеостанционарным системам спутниковой связи. Они способны обеспечивать высокоскоростной интернет там, где зачастую его просто нет.

Ранее россиянам ответили на популярные вопросы о страховании при поездках на транспорте.