В Курской области проверят случаи необоснованного повышения цен

Власти Курской области совместно с управлением Федеральной антимонопольной службы (ФАС) проверят факты необоснованного повышения цен. Об этом врио главы региона Алексей Смирнов доложил президенту РФ Владимиру Путину, передает ТАСС.

«Мною даны поручения <…> проверить случаи, когда торговые точки, гостиницы или общепиты необоснованно завышают цены», — сказал врио губернатора.

Смирнов обратил внимание, что «наживаться на пострадавших людях» недопустимо. По его словам, администрация региона намерена жестко пресекать подобные случаи.

До этого президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию.

Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в среду сообщил, что 6 августа в 5:30 подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Он заявил, что продвижение украинских войск вглубь территории РФ было остановлено. В четверг Минобороны РФ сообщило, что формирования ВСУ, пытавшиеся наступать в Курской области, за два дня лишились 660 бойцов и 82 единицы бронетехники, в том числе восемь танков.

Ранее в Совфеде ответили ВСУ на атаку Курской области фразой «пощады не будет».