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Профессор ГИТИСа доверилась мошенникам и лишилась почти 4 млн рублей

РБК: в Москве профессор ГИТИСа отдала мошенникам почти 4 млн рублей

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Ilya Naymushin/Reuters

В Москве мошенники выманили у 70-летней профессора ГИТИСа почти 4 млн рублей. Об этом со ссылкой на источники в МВД РФ и территориальном отделе полиции сообщает РБК.

По информации источников, инцидент произошел в период с 31 июля по 5 августа. Неизвестные связались с пожилой женщиной в мессенджере и убедили ее, что средства на ее счету находятся под угрозой. Профессор последовала инструкциям злоумышленников, обналичила почти 4 млн рублей и отдала их мошенникам.

Позже сотрудница ГИТИСа поняла, что стала жертвой обмана, и обратилась в полицию 7 августа. Прочие детали и обстоятельства на данный момент не уточняются.

До этого московский пенсионер шесть дней общался с мошенниками и лишился почти 83 млн рублей. Следуя инструкциям злоумышленников, пожилой мужчина стал переводить деньги на «безопасные счета».

Ранее мошенники похитили у сотрудницы РАН 40 млн рублей.

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