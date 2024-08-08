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Бюджетникам на опасных территориях Курской области сохранят зарплату

Смирнов: бюджетникам на опасных территориях Курской области сохранят зарплату

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Сотрудникам бюджетной сферы, работающим на потенциально опасных территориях Курской области, сохранят среднюю заработную плату. Об этом врио губернатора региона Алексей Смирнов доложил президенту РФ Владимиру Путину, сообщает ТАСС.

«Принято решение, чтобы бюджетникам, работающим на этих территориях сохранить среднюю заработную плату. Тем, кто получал средства из областного бюджета — сохранить из областного бюджета. Кто работал за счет муниципального бюджета или в бизнесе — им рекомендовано поддержать такие же мероприятия», — заявил чиновник.

Российский лидер в ходе разговора со Смирновым сообщил, что жители Курской области, пострадавшие в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ), получат единовременную выплату в размере 10 тыс. рублей.

До этого Путин, комментируя ситуацию в Курской области, заявлял, что украинские власти предприняли очередную масштабную провокацию.

Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что 6 августа в 5:30 подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Он также заявил, что продвижение украинских войск вглубь территории РФ было остановлено.

8 августа Минобороны РФ сообщило, что формирования ВСУ, пытавшиеся наступать в Курской области, за два дня лишились 660 бойцов и 82 единицы бронетехники, в том числе восемь танков, 12 БТР, шесть БМП и 55 бронемашин.

Ранее Путин дал поручение главе Курской области после вторжения ВСУ.

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