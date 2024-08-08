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Россиянка год истязала и кормила тухлятиной детей сожителя

Жительница Татарстана кормила тухлятиной и избивала детей сожителя

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Depositphotos

Жительница Татарстана стала фигуранткой уголовного дела по статье «Истязание» УК РФ за противоправные действия в отношении малолетних детей сожителя. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского Следственного управления СК РФ.

По версии следствия, с марта 2023 года женщина регулярно била детей своего сожителя, а также кормила их продуктами, непригодными в пищу. Она угрожала несовершеннолетним — детям 9 и 11 лет — расправой, если они расскажут кому-либо о происходящем. В июле 2024 года женщина отдала детей в социальный приют — сотрудники опеки, общаясь с несовершеннолетними, подметили, что у них повышен уровень тревожности. Позже дети признались, что мачеха их била.

«Судом по ходатайству следователя в отношении обвиняемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — рассказали в ведомстве.

Ранее в Краснодарском крае осудили мужчину, сажавшего приемного сына на цепь.

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