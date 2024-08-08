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Путин дал поручение главе Курской области после вторжения ВСУ

Путин поручил врио главы Курской области работать напрямую с пострадавшими

Президент РФ Владимир Путин в беседе с врио главы главы Курской области Алексеем Смирновым заявил о необходимости прямого контакта с пострадавшими жителями региона на фоне атаки Вооруженных сил Украины. Об этом пишет ТАСС.

В ходе видеоконференции с Смирновым Путин подчеркнул, что «оценка ущерба должна быть максимально четкой», для этого президент призвал общаться с жителями области, выслушать их истории и понять общий масштаб трагедии.

«Надо будет оценить и другой ущерб. Пожалуйста, вместе с коллегами из различных ведомств, в том числе по линии МЧС, эту работу надо будет провести — имеется в виду утрата имущества, утрата жилья», - поручил глава государства, отметив также, что работу необходимо вести и по линии Минздрава.

Утром 6 августа солдаты ВСУ попытались пересечь границу и зайти на территорию Курской области. Министерство обороны РФ рассказало, что около 300 украинских военных атаковали позиции российских войск у населенных пунктов Олешня и Николаево-Дарьино. Для этого они использовали 11 танков и более 20 боевых бронированных машин.

Ранее в Госдуме заявили, что Россия ответит на попытку прорыва ВСУ в Курскую область.

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