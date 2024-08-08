В Курской области сообщили о налаженной поставке гуманитарной помощи

Врио главы Курской области Алексей Смирнов доложил по ВКС президенту РФ Владимиру Путину, что Народный фронт, «Единая Россия» и представители бизнеса обеспечивают Курскую область гуманитарной помощью и средствами РЭБ. Об этом сообщает ТАСС.

«Включился в работу Народный фронт, «Единая Россия», бизнес, которые везут нам на базу, отведенную для этого, гуманитарную помощь, вещи, везут средства РЭБ, которые также направляются в первую очередь людям пострадавшим», — сказал Смирнов.

Он добавил, что гуманитарная помощь также отправляется в силовые структуры по необходимости, волонтерам и членам Добровольной народной дружины , которые участвуют в вывозе людей из потенциально опасных мест.

Утром 6 августа солдаты ВСУ попытались пересечь границу и зайти на территорию Курской области. Министерство обороны РФ рассказало, что около 300 украинских военных атаковали позиции российских войск у населенных пунктов Олешни и Николаево-Дарьино. Для этого они использовали 11 танков и более 20 боевых бронированных машин.

Как отмечал врио губернатора Курской области Алексей Смирнов, атаку ВСУ отражали российские солдаты совместно с представителями Федеральной службы безопасности РФ.

7 августа начальник Генерального штаба Вооруженных сил (ВС) РФ Валерий Герасимов заявил, что продвижение украинских войск вглубь территории РФ было остановлено. По его словам, подразделения ВСУ наступали в составе 1000 человек.

Ранее уничтожение склада ВСУ в Курской области попало на видео.