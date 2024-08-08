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В МИД РФ заявили, что для ВСУ российские военкоры стали приоритетными целями

Захарова: Украина объявила безоружных сотрудников СМИ РФ приоритетными целями

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Maksim Konstantinov/Global Look Press

Украинские власти ведут охоту на представителей российских СМИ и открыто этим бравирует. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой в связи с покушением на военкора Евгения Поддубного.

«С молчаливого согласия своих западных покровителей <…> киевский режим фактически объявил безоружных сотрудников СМИ своими приоритетными целями», — отметила дипломат.

Она подчеркнула, что «боевики режима Зеленского» начали настоящую охоту <…> на военкоров. Захарова обратила внимание, что репортажи российских корреспондентов являются «документальным свидетельством зверств» ВСУ против мирных жителей регионов РФ.

Дипломат назвала военкора Евгения Поддубного одним из самых известных российских военных корреспондентов, который с самого начала СВО активно освещает события с передовой, самоотверженно выполняя свой профессиональный долг.

Накануне в Курской области в машину военкора Евгения Поддубного упал дрон. Журналист выжил, он находится в тяжелом состоянии в больнице с ожогами и травмой головы. В регионе он освещал атаку украинских диверсантов на приграничье, подробнее о том, что известно о покушении — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Госдуме призвали привлечь к ответственности «сливших инсайды» о Поддубном.

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