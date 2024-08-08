Путин объявил о компенсации покинувшим Курскую область

Жители Курской области, пострадавшие в результате атаки Вооруженных сил Украины, получат единовременную выплату в размере 10 тыс. рублей. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече по видеосвязи с врио главы Курской области Алексеем Смирновым, пишет ТАСС.

«С председателем правительства [Михаилом Мишустиным] разговаривали совсем недавно, - рассказал Путин. - Будем считать, что решение о единовременной выплате по 10 тыс. рублей гражданам, которые в этом нуждаются, принято. И необходимые ресурсы будут направлены».

До этого президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в среду заявил, что 6 августа в 5.30 подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Он заявил, что продвижение украинских войск вглубь территории РФ было остановлено. В четверг Минобороны РФ сообщило, что формирования ВСУ, пытавшиеся наступать в Курской области, за два дня лишились 660 бойцов и 82 единицы бронетехники, в том числе восемь танков, 12 БТР, шесть БМП и 55 бронемашин.

Ранее власти назвали обстановку в городе Суджа Курской области напряженной.