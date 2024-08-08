В Петербурге иностранец заманил россиянку в подвал, закрыл дверь и изнасиловал

Гражданина Таджикистана подозревают в изнасиловании жительницы Петербурга. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

Инцидент произошел в Колпино, на Тверской улице. По версии следствия, иностранец под выдуманным предлогом позвал в подвал 45-летнюю россиянку, с которой был знаком. Мужчина угрожал пострадавшей, после чего надругался. Местная жительница не могла выбраться, так как входную дверь ее знакомый запер.

Подозреваемого оперативно задержали, в отношении 35-летнего иностранца возбудили уголовное дело по статье об изнасиловании. На данный момент решается вопрос об избрании меры пресечения, следствие настаивает на заключении под стражу.

Сейчас сотрудники ведомства выясняют все обстоятельства произошедшего.

Как сообщает kp.ru, после произошедшего россиянка попала в больницу в состоянии средне й степени тяжести. Медики диагностировали множественные травмы спины и ног.

Ранее на Майорке уличный торговец изнасиловал и ограбил молодую туристку.