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Уголовное дело возбудили после падения автобусной остановки на тюменку

В Тюмени возбудили уголовное дело после падения остановки на женщину

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После падения плохо закрепленной остановки на 61-летнюю женщину в Тюмени возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

По информации ведомства, после проведения процессуальной проверки по факту инцидента было возбуждено уголовное дело по статье о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности, совершенного вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей. Во время работ по замене тепловых сетей рабочие подрядной организации перенесли остановку общественного транспорта на новое место и плохо закрепили ее, что привело к травмированию человека.

Инцидент произошел 5 августа в Восточном округе города. Остановка упала на женщину — в результате она получила перелом ребер и позвоночника, ее доставили в реанимацию. Состояние пострадавшей оценили как тяжелое. Внучка тюменки рассказала, что конструкция до этого неоднократно падала, но ее ставили обратно, никак не закрепляя.

Ранее россиянин получил страшные ожоги, упав в яму с углем по дороге на работу.

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