Россиянам напомнили о полумиллионных штрафах за незаконную миграцию

За организацию незаконной миграции Уголовный кодекс предусматривает суровое наказание – от штрафа до трехлетнего заключения в тюрьме. Об этом в беседе с RT напомнила адвокат, специалист по гражданскому и международному праву Мария Ярмуш.

За фиктивную регистрацию иностранцев предусмотрен штраф от 100 до 500 тыс. рублей, а также лишение свободы на срок до трех лет, напомнила юрист. Нарушителям также будет запрещено работать на определенных должностях.

Снисхождение возможно лишь в случае, если человек сам помог раскрыть преступление, и при этом других нарушений за ним нет.

«То он может вообще избежать уголовной ответственности. Поэтому там есть возможность пойти на сделку со следствием и раскрыть схемы», — заключила юрист.

Напомним, по данным МВД, за полгода в России выявлено почти на 133% больше фактов организации незаконной миграции, чем годом ранее. В то же время за это время иностранцами совершено на 6,4% преступлений меньше, чем за первые полгода 2023 года. Также на 14,4% сократилось количество преступлений в отношении иностранцев.

Ранее в Москве накрыли канал незаконной миграции.