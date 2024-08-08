Мужчина привез в Россию 700 кг гашиша и получил 11 лет колонии строгого режима

В Выборге вынесли приговор мужчине, который привез в Россию с целью сбыта 700 кг гашиша. Об этом сообщает прокуратура Ленобласти.

По информации ведомства, мужчина не позднее марта прошлого года вступил в сговор с неизвестными, которые находятся за пределами России. Он приобрел большую партию наркотиков в другом государстве и привез их в РФ на грузовом автомобиле, спрятав запрещенные вещества в сокрытых конструктивных полостях пола полуприцепа. На таможне незаконный груз обнаружили и изъяли — злоумышленник вез более 700 кг гашиша.

Суд признал мужчину виновным в контрабанде наркотиков и покушении на незаконный сбыт запрещенных веществ. Ему назначили наказание в виде 11 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Материалы дела в отношении соучастников осужденного выделили в отдельное производство.

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