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Мужчина привез в Россию 700 кг гашиша и получил 11 лет колонии строгого режима

В Выборге осудили мужчину, который привез в Россию 700 кг гашиша

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Алексей Филиппов/РИА Новости

В Выборге вынесли приговор мужчине, который привез в Россию с целью сбыта 700 кг гашиша. Об этом сообщает прокуратура Ленобласти.

По информации ведомства, мужчина не позднее марта прошлого года вступил в сговор с неизвестными, которые находятся за пределами России. Он приобрел большую партию наркотиков в другом государстве и привез их в РФ на грузовом автомобиле, спрятав запрещенные вещества в сокрытых конструктивных полостях пола полуприцепа. На таможне незаконный груз обнаружили и изъяли — злоумышленник вез более 700 кг гашиша.

Суд признал мужчину виновным в контрабанде наркотиков и покушении на незаконный сбыт запрещенных веществ. Ему назначили наказание в виде 11 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Материалы дела в отношении соучастников осужденного выделили в отдельное производство.

Ранее задолжавший наркоторговцу россиянин жестоко избил его и украл дозу в Подмосковье.

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