Петербуржцу, чья трехлетняя дочь бродила раздетой по двору и плакала, вынесли приговор

В Петербурге вынесли приговор мужчине, который оставил двух маленьких дочерей одних в незапертой квартире. Об этом сообщает городская прокуратура.

По информации ведомства, суд установил, что инцидент произошел 12 марта 2024 года, когда 43-летний мужчина оставил двоих дочерей в возрасте одного и трех лет одних в незапертой квартире в одном из домов на проспекте Народного Ополчения. Младшая девочка более двух часов провела одна на кухне, а ее трехлетняя сестра вышла раздетой на улицу. Ребенок бродил по двору и плакал, чем привлек внимание неравнодушной очевидицы, которая вызвала на место правоохранителей.

Суд признал мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного уголовной статьей об оставлении в опасности. Ему назначили наказание в виде 100 часов обязательных работ.

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