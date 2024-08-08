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Возмущенная плачем трехмесячной дочери россиянка серьезно избила ее руками по голове

В Орске женщина избила трехмесячного младенца из-за плача

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Freepik.com

Жительницу Оренбургской области подозревают в том, что она напала на трехмесячную дочь. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

Инцидент произошел в Орске, в доме на улице Короленко. По версии следствия, россиянка нанесла младенцу несколько ударов рукой по голове. После произошедшего спасти ребенка не удалось. Известно, что причиной агрессивного поведения стало беспокойное поведение девочки и плач.

Женщину оперативно задержали. В отношении россиянки возбудили уголовное дело. Следователи уже направили в суд ходатайство о заключении фигурантки под стражу.

На данный момент проводятся все необходимые мероприятия, которые помогут выяснить обстоятельства. Правоохранители также обратят внимание на работу органов системы профилактики.

До этого в Махачкале мать троих детей во время трансляции жестоко обращалась с младенцем. На кадрах заметно, как россиянка сначала шлепала его, затем резко трясла. Личность женщины устанавливают.

Ранее в Ростове-на-Дону мать бросила новорожденных близнецов в больнице и ушла.

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