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Мужчину будут судить за систематическое истязание двоих сыновей в Пермском крае

В Пермском крае мужчину будут судить за систематическое истязание сыновей

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Depositphotos

В Пермском крае мужчина предстанет перед судом по обвинению в систематическом истязании двоих сыновей. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

По версии следствия, ранее неоднократно судимый мужчина с июня 2023 года по январь 2024 года жестоко обращался со своими несовершеннолетними сыновьями и ненадлежащим образом исполнял родительские обязанности. Фигурант умышленно причинял мальчикам физические и психические страдания на почве личной неприязни, используя малозначительные поводы. Россиянин систематически их избивал и совершал в отношении детей другие насильственные действия.

Материалы уголовного дела по статьям об истязании и ненадлежащем исполнении родительских обязанностей с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд. Сыновей мужчины на время следствия передали под опеку.

Ранее истязавшему и державшему на цепи приемного ребенка россиянину вынесли приговор.

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