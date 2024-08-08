Остаток маткапитала выплатят в течение пяти рабочих дней с момента обращения

Согласно подготовленным Министерством труда и социальной защиты РФ (Минтруд) правилам единовременной выплаты остатков маткапитала до 10 тысяч рублей, средства будут перечислены на банковский счет в течение пяти рабочих дней с момента обращения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Подготовленный Минтрудом проект правил получения неиспользованного остатка маткапитала опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

«Выплата будет перечислена на банковский счет в течение пяти рабочих дней с момента обращения», — говорится в сообщении.

close 100% Алина Джусь/«Газета.Ru»

8 июля президент России Владимир Путин на встрече с семьями-финалистами всероссийского конкурса «Это у нас семейное» предложил выплачивать семьи неиспользованные остатки материнского капитала в размере 10 тыс. руб. Глава государства отметил, что проблема с использованием оставшейся части маткапитала действительно есть.

В конце мая первый заместитель главы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова выступила с инициативой разрешить тратить материнский капитал на путевки в детские лагеря. Он считает, что подобная возможность значительно улучшит здоровье детей.

Ранее россиянам напомнили, в какое жилье нельзя вложить маткапитал.