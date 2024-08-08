Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Остаток маткапитала выплатят в течение пяти рабочих дней с момента обращения

Минтруд: остаток маткапитала выплатят в течение пяти дней с момента обращения

close
100%
Shutterstock

Согласно подготовленным Министерством труда и социальной защиты РФ (Минтруд) правилам единовременной выплаты остатков маткапитала до 10 тысяч рублей, средства будут перечислены на банковский счет в течение пяти рабочих дней с момента обращения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Подготовленный Минтрудом проект правил получения неиспользованного остатка маткапитала опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

«Выплата будет перечислена на банковский счет в течение пяти рабочих дней с момента обращения», — говорится в сообщении.

close
100%
Алина Джусь/«Газета.Ru»

8 июля президент России Владимир Путин на встрече с семьями-финалистами всероссийского конкурса «Это у нас семейное» предложил выплачивать семьи неиспользованные остатки материнского капитала в размере 10 тыс. руб. Глава государства отметил, что проблема с использованием оставшейся части маткапитала действительно есть.

В конце мая первый заместитель главы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова выступила с инициативой разрешить тратить материнский капитал на путевки в детские лагеря. Он считает, что подобная возможность значительно улучшит здоровье детей.

Ранее россиянам напомнили, в какое жилье нельзя вложить маткапитал.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами