Почти 46 тыс. человек в Подмосковье стали донорами крови

С начала 2024 года в Московской области почти 46 тыс. человек сдали кровь и ее компоненты, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения региона.

Как отметил и. о. главного врача Московского областного центра крови Глеб Марнов, 12 тыс. человек сдали кровь впервые.

«Каждый год мы наблюдаем рост количества людей, готовых стать донорами крови и ее компонентов. В этом году на 3,4 тыс. доноров больше, чем в 2023 году», — сказал он.

Он добавил, что большая часть людей сдают кровь безвозмездно.

В переливании крови нуждаются люди, с серьезными травмами, ожогами, онкологическими заболеваниями, пострадавшие в ДТП и новорожденные с различными патологиями. Поддержание необходимых запасов крови возможно благодаря донорам.