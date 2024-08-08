В стране ЕС обеспокоились сокращением поставок газа из России

Поставки российского газа через Украину в Словакию находятся под значительной угрозой из-за обострения ситуации в Суджанском районе Курской области. С таким заявлением выступил экс-министр экономики Словакии Карел Хирман, чьи слова приводит ТАСС.

Он заявил, что объемы поставок газа из России заметно сокращаются.

«Мое предостережение о том, что транзит газа через Украину в сторону Словакии под угрозой, подтверждается,» - отметил Хирман.

По его информации, украинский оператор газотранспортной системы сообщил о снижении транзита российского газа в Европу 8 августа до 37,25 млн кубометров в сутки, тогда как в предыдущие месяцы этот показатель составлял около 42 млн кубометров.

Снижение объемов происходит на фоне интенсивных боевых действий между украинскими и российскими войсками недалеко от городка Суджа. В этом районе проходит ключевая линия газопровода, по которой сибирский газ доставляется в Украину и далее в Европу. Здесь также расположена важная измерительная и передаточная станция газа.

В конце прошлого месяца «Газпром» установил исторический рекорд суточных поставок газа в Китай по «Силе Сибири».

Ранее Китай заметно нарастил закупки газа.