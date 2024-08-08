На Ямале подростки бросили петарду в 10-летнего мальчика

На Ямале подростки кинули подожженную петарду в 10-летнего мальчика. Об этом мать ребенка накануне рассказала в сообществе «Происшествия Ноябрьск» во «ВКонтакте».

По словам женщины, инцидент произошел 7 августа во дворах на Холмогорской улице в Ноябрьске. Она обратилась к 16-летним хулиганам, «которые веселятся петардами», и заявила, что собирается привлечь несовершеннолетних к ответственности, приложив к заявлению видео, которое снимает в качестве доказательства.

«Пишу сюда в качестве предупреждения! Поставлю видеорегистратор и с полученной записью пойду в городское УВД. Поверьте, не поленюсь», — отметила местная жительница.

Как пишет Ura.ru, в УМВД по ЯНАО уже знают о произошедшем. Сейчас правоохранители проводят проверку и устанавливают обстоятельства инцидента.

Ранее дети взрывали петарды в салоне автобуса в Ярославле и попали на видео.