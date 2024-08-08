В Уфе дом с людьми загорелся после попадания молнии в крышу

Сотрудники МЧС Уфы ликвидировали пожар в частном доме. Об этом сообщает управление ведомства по региону.

Инцидент произошел на Станиславской улице. По предварительной информации, в крышу здания попала молния, после чего крыша загорелась. Площадь пожара составила 100 квадратных метров.

В момент инцидента в доме находились два человека, их спасли, никто не пострадал. Для тушения привлекли 22 специалиста и семь единиц техники. Другие подробности произошедшего не сообщаются.

До этого в Краснодарском крае молния ударила в двоих подростков 15 и 16 лет. Известно, что молния попала в цепочку одной из пострадавших. Молодого человека только оглушило.

Спасателей на место вызвал отец, который в момент произошедшего находился рядом. По словам специалистов из местной больницы, на данный момент школьники находятся в реанимации, но, по прогнозам медиков, вскоре смогут выписаться.

Ранее в Кемерово велосипедист выжил после удара молнии.