В украинском городе прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги

В Харькове на востоке Украины произошли взрывы. Об этом сообщило украинское издание «Зеркало недели».

СМИ не приводит никаких подробностей. Власти никак не комментировали ситуацию в городе.

Судя по данным официального ресурса для оповещения населения, в Харьковской области уже почти четыре часа звучит сирена воздушной тревоги.

5 августа глава украинской областной государственной администрации Харьковской области Олег Синегубов сообщил о повреждении инфраструктуры после взрывов в селах Васищево и Ковяги. Во втором населенном пункте на месте падения обломков нашли фрагменты российского беспилотника, отметил он. Также Синегубов добавил, что в области продолжаются активные боевые действия в районе населенных пунктов Липцы, Тихое, Волчанск и Петропавловка.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. Речь идет об ударах по складам с боевой техникой, энергетической инфраструктуре и логистике Вооруженных сил Украины.

Ранее стало известно о мощном пожаре на предприятии «Турбоатом» в Харькове.