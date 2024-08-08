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На фестивале «Москва 2030» расскажут о будущих медицинских и образовательных проектах

На фестивале «Москва 2030» представят стратегию развития столицы

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Кирилл Зыков/РИА Новости

На форуме-фестивале «Территория будущего. Москва 2030», который проходит с 1 августа по 8 сентября, покажут, как в столице в ближайшие годы будет развиваться медицина, образование и социальная сфера, сообщает газета «Ведомости».

В 2023 году в столице планируется провести модернизацию 50 школ, а затем ежегодно в столице будут обновлять до 100 школ. Также в столице продолжат развивать предпрофессиональные классы с углубленной подготовкой к будущей профессии, а Московскую электронную школу (МЭШ) будут и дальше совершенствовать. С помощью МЭШ можно автоматически формировать показатели результатов образовательной деятельности школ, а учителя с ее помощью могут гибко планировать уроки.

Что касается педагогов, в Москве внедрят систему индивидуального методического сопровождения для учителей.

Также в Москве продолжат развивать программы «Московское долголетие» и расширят виды занятий.

В будущем в Москве планируется открыть специализированный социально-реабилитационный центр для ветеранов СВО.

В сфере медицины в Москве хотят завершить модернизацию инфраструктуры городского здравоохранения, до конца 2025 года реконструировать около 140 зданий поликлиник, развивать центры женского здоровья. Также власти намерены превратить искусственный интеллект в базовую медицинскую технологию, с помощью которой будет проще и эффективнее анализировать медицинские карты пациентов и выявлять риски возникновения заболеваний.

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