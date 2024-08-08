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Российские туристы попали в больницу после ДТП в Турции

Семеро россиян попали в больницу после ДТП с автобусом в турецкой Мугле

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AP

Семеро российских туристов попали в больницу после ДТП с автобусом в турецкой Мугле. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на генконсульство РФ.

В самом диппредставительстве рассказали, что 8 августа около 7.00 в районе г.Милас (провинция Мугла) на трассе Бодрум-Мугла автобус, перевозивший в аэропорт российских и казахских туристов, столкнулся с грузовым автомобилем.

«По состоянию на 14.00 8 августа в больницах остаются семеро россиян. Им оказывается необходимая медицинская помощь. Один из них получил тяжелые травмы», — говорится в сообщении.

В начале июля сообщалось, что автобус с российскими и белорусскими туристами попал в аварию в турецкой провинции Анталья.

Инцидент произошел в районе Манавгат. Уточнялось, что микроавтобус должен был доставить российских и белорусских туристов из отелей в аэропорт Антальи, однако врезался в бетонный столб, из-за чего его отбросило на проселочную дорогу.

2 мая сообщалось, что два джипа для сафари столкнулись в турецкой курортной провинции Анталья. В аварии пострадали 16 человек.

Ранее на юго-востоке Турции произошло массовое ДТП.

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