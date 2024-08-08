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Канал незаконной миграции накрыли в Москве

СК: в Москве пресекли деятельность канала незаконной миграции

В Москве пресекли деятельность преступной группы, организовавшей канал незаконной миграции. Об этом сообщает ГСУ СК России по столице.

По версии следствия, канал незаконной миграции действовал в период с июня 2021 года по июнь 2024 года. Злоумышленники по предварительному сговору с целью личного обогащения фиктивно регистрировали иностранцев по месту их пребывания.

Сотрудники правоохранительных органов по подозрению в преступлении задержали пять человек. Среди них оказался участковый уполномоченный одного из отделов столичной полиции. В ходе обысков жилищ подозреваемых стражи порядка обнаружили документацию, указывающую на их причастность к правонарушению. В ближайшее время им планируют предъявить обвинение.

«Проводятся необходимые следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех фигурантов уголовного дела», — сообщили в ГСУ СК РФ по столице.

Ранее студентку российского туристического колледжа задержали за организацию незаконной миграции.

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