В Петербурге осудили мужчину, который похитил человека ради квартиры

В Петербурге мужчину осудили за похищение человека и вымогательство, сообщает объединенная пресс-служба судов города.

По версии следствия, в сентябре 2022 года Артем Веселов и его подельник узнали, что у мужчины, который ведет асоциальный образ жизни, есть собственное жилье. Тогда сообщники решили присвоить недвижимость и пришли домой к петербуржцу.

Незваные гости воспользовались тем, что дверь в квартиру жертвы была открыта, проникли внутрь, а затем подельник Веселова стал избивать хозяина. Вдвоем мужчины угрожали пострадавшему расправой и требовали, чтобы он продал жилье, а полученные деньги передал им.

Когда потерпевший отказался выполнять поставленные перед ним условия, злоумышленники вывели его из квартиры, насильно посадили в свой автомобиль и вывезли в Ленобласть. Неделю они удерживали жертву в доме на улице Строителей в Киришах, а 30 сентября мужчину освободили правоохранители.

На похитителей завели уголовные дела. Веселову суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на три года шесть месяцев. Срок он, как уточняется, будет отбывать в колонии строгого режима.

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