«Это вранье»: Зерновой союз упрекнул кинотеатры в завышении цен на попкорн

В России нет проблем с производством кукурузы – все потребности страны закрыты, объемы экспорта не снижались, сообщил глава Российского зернового союза Аркадий Злочевский. Высокие цены на попкорн на этом фоне он связал с наценками кинотеатров, а не возросшими затратами на сырье.

Стоимость кукурузы не росла, поэтому связывать с этим цены на попкорн – необъективно, подчеркнул глава РЗС.

«Это вранье. Можно опираться на стоимость энергетики – того, что реально подорожало. Но никак не на стоимость кукурузы», — объяснил Злочевский в беседе с НСН.

Импортной кукурузы в России практически нет – если она и ввозится, то в крайне небольших объемах. Речь идет о специальных сортах сортах с повышенным содержанием аминокислот, которые могут понадобиться для пищевой промышленности, пояснил эксперт.

«По поводу подорожания попкорна – это вопрос не к нам, а к кинотеатрам. Там спрос, зарплаты — все влияет», — заключил глава Зернового союза.

До этого аналитики выяснили, что в российских кинотеатрах попкорн в среднем подорожал на 13% по сравнению с прошлым годом. Так, средняя цена за порцию составила 331 рубль. Отмечалось, что в производстве попкорна наблюдается тенденция к импортозамещению. Если раньше зерно привозили из Франции, а оборудование — из США, то сегодня доля российского зерна на рынке значительно выросла и достигла 75%.

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