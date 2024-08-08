Союз журналистов призвал наградить Поддубного звездой Героя

Военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный должен стать первым российским военкором, удостоенным звания Героя России. Об этом сообщил председатель Союза журналистов России (СЖР) Владимир Соловьев, добавив, что организация намерена обратиться к властям с соответствующей просьбой, пишет ТАСС.

«С учетом всех заслуг Евгений Поддубный заслуживает звание 'Герой России' как первый из наших военных корреспондентов. СЖР планирует поднять этот вопрос перед руководством страны», — отметил Соловьев.

После ранения Поддубного доставили в больницу в Курске. Его состояние оценивалось как тяжелое. Днем 8 августа военного корреспондента доставили в Москву для продолжения лечения в НИИ имени Н. В. Склифосовского.

Изначально сообщалось, что спасти военного корреспондента не удалось. Однако позже эту информацию опроверг председатель комитета Государственной думы РФ по обороне Дмитрий Саблин. Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов уточнил, что после атаки журналиста доставили в больницу в административном центре региона. Подробнее о произошедшем — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Госдуме призвали привлечь к ответственности «сливших инсайды» о Поддубном.