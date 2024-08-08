Собянин: в московские клиники поступили пострадавшие из Курской области

Пятеро пострадавших в результате обстрелов Курской области поступили в столичные клиники, сейчас с ними работают ведущие специалисты Москвы. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«Двое детей эвакуированы вертолетом в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, двое пострадавших — в НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского, один человек — в ГКБ им. Ф.И. Иноземцева», — уточнил мэр Москвы.

По его словам, пострадавшие благополучно перенесли транспортировку и сейчас находятся «в тяжелом, но стабильном состоянии». Их обследуют медики.

«Начато комплексное лечение с привлечением ведущих специалистов Москвы и с применением лучших технологий», — добавил Собянин.

Кроме того, в Курсе были направлены дополнительные медицинские бригады, чтобы оказать помощь пострадавших региона и при необходимости перевезти их в московские больницы.

Утром 6 августа солдаты ВСУ попытались пересечь границу и зайти на территорию Курской области. Российские военные совместно с представителями Федеральной службы безопасности РФ участвовали в отражении атаки.

На следующий день начальник Генерального штаба Вооруженных сил (ВС) РФ Валерий Герасимов объявил, что продвижение украинских войск вглубь территории РФ было остановлено.

Ранее на видео попали последствия атаки ВСУ на Курскую область.