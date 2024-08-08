В Екатеринбурге женщина нашла на помойке трехлетнюю девочку, сбежавшую из детсада

В Свердловской области устанавливаются обстоятельства побега ребенка из детского сада, трехлетнюю девочку возле мусорных баков нашла родственница. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В Екатеринбурге ребенок сбежал из детского сада, исчезновение девочки воспитатели обнаружили, когда мать пришла забирать ее. По данным местных СМИ, девочку нашла около мусорных баков дальняя родственница и отвела беглянку домой. По словам ребенка, она ушла из группы, после того как воспитатель отругала ее за проступок.

Родители написали заявление в полицию. В детском саду проводят внутреннее расследование. Прокуратура Ленинского района организовала проверку.

До этого сообщалось, что трое детей сбежали из детского сада в Бурятии, утащив из тумбочки магнитный ключ. В день инцидента в группе работала воспитательница на замену. Несколько пятилетних детей украли ключ от калитки, который лежал на видном месте, и сбежали с территории дошкольной организации. Малолетние преодолели расстояние около двух километров и пять дорог, а затем пришли на работу к матери одного из беглецов — дошкольники проголодались.

Ранее в Анапе трехлетний мальчик ночью сбежал из дома.