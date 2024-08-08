Россияне рассказали, как проводят время на природе

Отдых на природе любят 75% россиян. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного аналитиками Rambler&Co и онлайн-ритейлера Самокат.

Отмечается, что в теплое время года почти половина опрошенных (40%) устраивает пикники раз в месяц или каждые выходные.

При этом показал, что 36% предпочитают выбираться именно на пикник. Также россияне предпочитают прогулки в парке (37%), походы (7%), велопрогулки (7%), водный туризм (5%), сплавы (4%) и катание на лошадях (4%).

Согласно исследованию, половина (50%) опрошенных отдыхают на природе вместе с семьей. Еще 21% респондентов устраивают пикники с друзьями, а с любимым человеком — 10% Кроме того, 10% предпочитают ходит на пикник в одиночестве, а еще 9% — рады любой компании, в которую позовут.

Почти половина респондентов (47%) начинают готовиться к отдыху на природе за день, а 30 % чаще закупают продукты перед пикником. За неделю и более готовятся только 5% респондентов. При этом отмечается, что 42% покупают продукты для пикника в супермаркетах и магазинах у дома, 25% — заказывают онлайн, 21% — выбирают товары на фермерском рынке. С готовыми блюдами из кафе едут на природу 12%.

Согласно опросу, наиболее популярной едой для пикника является мясо и курица, их берут с собой 15% опрошенных. Почти так же часто на природе едят овощи (12%), хлеб или лаваш (12%) и пьют освежающие напитки (12%).

Как рассказала руководитель группы нестандартных проектов сервиса Самокат Анна Сомова, онлайн-ритейлер создал в разных городах России удобные локации для отдыха и пикника. По ее словам, это позволит россиянам проводить больше времени на открытом воздухе в компании друзей и близких.

«В этих зонах можно сделать перерыв во время прогулки, поиграть в настольные игры, поработать и перекусить», — добавила она

Кроме того, пользователи сервиса могут заказать все необходимое для перекуса на свежем воздухе к нужной локации.