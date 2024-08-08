Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

На фестивале «Москва 2030» пройдут научно-популярные мероприятия

Гости фестиваля «Москва 2030» смогут увидеть разработки робототехники

close
100%
Кирилл Зыков/РИА Новости

Посетители фестиваля «Москва 2030» смогут получить новые знания о робототехнике, фиджитал-спорте и экономике, сообщается на сайте mos.ru.

В Гостином Дворе для посетителей откроют площадку «Творческая мастерская», на которой детям помогут развивать свои таланты. Также там пройдут тематические беседы с врачами о солнцезащитных средствах, витаминах и микроэлементах.

В парке «Зарядье» для москвичей и гостей столицы проведут серию мероприятий «Культурный город», на которых желающие смогут послушать лекции о фольклоре и традициях казачества, мире моды и современного искусства, а также принять участие в мастер-классе об универсальности музыкального языка и истории театра.

В «Зарядье» для гостей пройдут лекции «Налоги: просто о сложном», «Экономика будущего: заменит ли искусственный интеллект человека?» и «Новая профессия: блогер».

В «Лужниках» в рамках фестиваля «Москва 2030» посетители смогут узнать больше о фиджитал-спорте и перспективах его развития, а дизайнер Анна Багрова расскажет, как избавиться от лишнего в доме.

Также на 50 объектах городской инфраструктуры проведут дни открытых дверей, на которых москвичи узнают о работе городских служб и смогут посетить экскурсии о восстановлении памятников истории и культуры.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами