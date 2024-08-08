На фестивале «Москва 2030» пройдут научно-популярные мероприятия

Посетители фестиваля «Москва 2030» смогут получить новые знания о робототехнике, фиджитал-спорте и экономике, сообщается на сайте mos.ru.

В Гостином Дворе для посетителей откроют площадку «Творческая мастерская», на которой детям помогут развивать свои таланты. Также там пройдут тематические беседы с врачами о солнцезащитных средствах, витаминах и микроэлементах.

В парке «Зарядье» для москвичей и гостей столицы проведут серию мероприятий «Культурный город», на которых желающие смогут послушать лекции о фольклоре и традициях казачества, мире моды и современного искусства, а также принять участие в мастер-классе об универсальности музыкального языка и истории театра.

В «Зарядье» для гостей пройдут лекции «Налоги: просто о сложном», «Экономика будущего: заменит ли искусственный интеллект человека?» и «Новая профессия: блогер».

В «Лужниках» в рамках фестиваля «Москва 2030» посетители смогут узнать больше о фиджитал-спорте и перспективах его развития, а дизайнер Анна Багрова расскажет, как избавиться от лишнего в доме.

Также на 50 объектах городской инфраструктуры проведут дни открытых дверей, на которых москвичи узнают о работе городских служб и смогут посетить экскурсии о восстановлении памятников истории и культуры.