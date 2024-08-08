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DDoS-атака на сервисы Курской области отражена

Минцифры сообщило об отражении массированной DDoS-атаки на Курскую область

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Annette Riedl/dpa/Global Look Press

Массированная DDoS-атака на региональные сервисы Курской области была пресечена. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на специалистов Минцифры.

«Массированная DDoS-атака на региональные сервисы Курской области отражена, специалисты уже восстановили работу всех ресурсов», — говорится в сообщении.

В сообщении агентства отмечается, что специалисты восстановили работу всех ресурсов.

8 августа стало известно, что интернет-ресурсы Курской области подверглись массированной DDoS-атаке, и в результате многие из них сейчас недоступны.

DDoS-атаке предшествовали попытки Вооруженных сил Украины войти на территорию Курской области. Сейчас, согласно заявлению временно исполняющего обязанности заместителя губернатора региона Андрея Белостоцкого, оперативная обстановка в регионе стабильная и контролируемая.

В конце июля сайт Центрального банка России подвергся DDoS-атаке, что привело к перебоям в его работе.

Ранее на видео рhttps://www.gazeta.ru/auto/news/2024/08/08/23638381.shtml последствия атаки ВСУ на Курскую область.

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Атаки на Курскую область
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