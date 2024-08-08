Россиянку заставили извиниться перед мертвым экс-супругом за гневные СМС

Жительница Пермского края хотела вернуть бывшего мужа с помощью СМС-сообщений, не подозревая, что его уже не было в живых, теперь суд обязал ее извиниться перед мужчиной через мессенджер. Об этом сообщил Telegram-канал Ural Mash.

По информации канала, женщина писала сообщения бывшему супругу несколько месяцев. В них она просила возлюбленного вернуться к ней, оскорбляла его новую избранницу и отправляла фотографии интимного характера. На все это экс-супруг не отвечал, а позже выяснилось, что он ушел из жизни еще до того, как женщина начала писать ему.

Новая возлюбленная мужчины увидела гневные сообщения и обратилась с ними в суд. Суд обязал пермячку выплатить потерпевшей моральный ущерб в размере 1 тыс. руб. и извиниться перед бывшим мужем через мессенджер.

До этого сообщалось, что в Китае женщина подала в суд на своего коллегу, который слишком сильно похлопал ее по спине и нанес ей травму.

Ранее 92-летняя пенсионерка из Ленобласти через суд доказала, что жила в блокадном Ленинграде.