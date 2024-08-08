В Японии предупредили о возможном землетрясении в разломе Нанкай

Японцев предупредили о вероятном мощном землетрясении в районе разлома Нанкай. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на национальное метеорологическое управление.

Отмечается, что вероятность возникновения мощного землетрясения была повышена после землетрясения в районе юго-западного острова Кюсю.

«Вероятность мощного землетрясения в разломе Нанкай стала выше, чем в обычное время», — говорится в сообщении управления.

Кроме того, специалисты предупреждают о риске возникновения мощного цунами вдоль побережья Тихого океана от южного острова Окинава до Токио и соседних префектур.

До этого телеканал NHK сообщал, что цунами высотой до метра достигло берегов префектуры Миядзаки в Японии после мощного землетрясения у острова Кюсю.

Также агентство Kyodo со ссылкой на данные компании JR Kyushu сообщает, что из-за землетрясения и угрозы цунами движение скоростных поездов на японском острове Кюсю экстренно остановлено.

Ранее метеорологи предупредили о возможности афтершоков после землетрясения в Японии.