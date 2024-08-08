Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Японии предупредили о возможном землетрясении в разломе Нанкай

Японцев предупредили о вероятном мощном землетрясении в разломе Нанкай

close
100%
Uwe Anspach/Global Look Press

Японцев предупредили о вероятном мощном землетрясении в районе разлома Нанкай. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на национальное метеорологическое управление.

Отмечается, что вероятность возникновения мощного землетрясения была повышена после землетрясения в районе юго-западного острова Кюсю.

«Вероятность мощного землетрясения в разломе Нанкай стала выше, чем в обычное время», — говорится в сообщении управления.

Кроме того, специалисты предупреждают о риске возникновения мощного цунами вдоль побережья Тихого океана от южного острова Окинава до Токио и соседних префектур.

До этого телеканал NHK сообщал, что цунами высотой до метра достигло берегов префектуры Миядзаки в Японии после мощного землетрясения у острова Кюсю.

Также агентство Kyodo со ссылкой на данные компании JR Kyushu сообщает, что из-за землетрясения и угрозы цунами движение скоростных поездов на японском острове Кюсю экстренно остановлено.

Ранее метеорологи предупредили о возможности афтершоков после землетрясения в Японии.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами