В Чите потушили пожар на центральном рынке

В Чите потушили пожар в торговом центре площадью 600 кв. м. Об этом сообщило МЧС в России в своем Telegram-канале.

«В Забайкалье огнеборцы МЧС России полностью потушили пожар на рынке», — сообщили в ведомстве.

В пострадавшем здании торгового центра находится центральный рынок Читы. Огонь со второго этажа распространился на кровлю. Конструкции были пролиты для устранения скрытого горения.

До этого в Чите жильцы аварийного дома решили устроить голодовку, опасаясь обрушения здания.

По словам женщины, власти признали здание, построенное в 1967 году, аварийным, но расселять квартиры собираются не раньше 2042 года, хотя нормативный срок его эксплуатации — 50 лет. При этом жильцы говорят, что дом разрушается у них на глазах, и жалуются на деформированные стены, щели и запах канализации в квартирах.

Ранее в Чите двухлетнего ребенка ударило током от щитка во дворе дома.