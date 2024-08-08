Жителей Москвы предупредили о ливне и грозе

Спасатели предупредили о кратковременном дожде, ливне и грозе в Москве. Об этом сообщает пресс-служба столичного главка МЧС.

«По прогнозам синоптиков Росгидромет в ближайший час с сохранением до 21.00 часа 08 августа местами в Москве ожидается кратковременный дождь, ливень, гроза», — говорится в сообщении.

В ведомстве призвали водителей снизить скорость, избегать внезапных маневров и парковаться вдали от деревьев. Пешеходам рекомендовали обходить шаткие конструкции и рекламные щиты, не укрываться под деревьями.

Накануне сообщалось, что в Москве выпало 20% месячной нормы осадков во время дневного ливня на западе города.

До этого на юге столицы за несколько часов выпало до 30% месячной нормы осадков.

Отмечалось, что наибольшее количество осадков зафиксировали на юге Москвы. В Южном административном округе выпало до 23 мм осадков, в Юго-Западном — до 15 мм, в Юго-Восточном — до 14 мм.

Ранее жителям и гостям Москвы рассказали, когда ждать прихода классического «бабьего лета».