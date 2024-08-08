Врач предупредила об опасности диет из интернета

Ограничение питания с помощью популярных диет из интернета грозит набором дополнительных лишних килограммов и проблемами метаболического характера. Об этом «Радио 1» рассказала специалист в области диетологии, директор клиники эстетической медицины, кандидат медицинских наук Маргарита Королева.

По ее словам, с помощью диет можно получить только кратковременный результат. Вместо этого она советует грамотно составлять рацион питания и включать в него источники полноценного белка, сезонные фрукты, овощи и зерновые.

«Необходимо обращаться к врачам, чтобы было назначено целесообразное питание каждому конкретному человеку, согласно его индивидуальным особенностям. Прибегать к диетам со страниц интернета — себе дороже», — отметила Королева.

Ученые из Университета Бата (Великобритания) до этого установили, что малое количество углеводов в рационе в сочетании с избытком жиров может привести к уменьшению количества полезных кишечных бактерий и повышению уровня холестерина в крови. Диета с низким содержанием сахара, напротив, снижала уровень плохого холестерина в крови.

Ранее стало известно, какая диета укрепляет здоровье сердца и почек.