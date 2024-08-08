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Россияне, чей ребенок отравился булкой с метадоном, понесли наказание

Mash: в Нижнем Новгороде наказали родителей, чей ребенок отравился метадоном

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Наталья Селиверстова/РИА «Новости»

В Нижнем Новгороде родители, чей ребенок отравился булкой с метадоном, понесли наказания. Об этом сообщает Telegram-канал Ni Mash.

По информации Telegram-канала, отца ребенка задержали на двое суток и составили на его административный протокол за мелкое хулиганство. Мать мальчика оштрафовали за отказ от медицинского освидетельствования. Отмечается, что малолетний на данный момент все еще находится в больнице.

Инцидент произошел, когда отец мальчика согласился передать посылку в СИЗО по просьбе знакомого. Передачу собрала знакомая задержанного, внутри находились хлебобулочные изделия и другие продукты. Мужчина принес посылку домой, его четырехлетний сын съел булку, после чего мальчику стало плохо. Ребенка госпитализировали, он впал в кому. В анализах малолетнего нашли метадон.

Ранее иностранец получил срок 20 лет по делу об отравлении наркотиками в Астрахани.

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