Россияне, чей ребенок отравился булкой с метадоном, понесли наказание

В Нижнем Новгороде родители, чей ребенок отравился булкой с метадоном, понесли наказания. Об этом сообщает Telegram-канал Ni Mash.

По информации Telegram-канала, отца ребенка задержали на двое суток и составили на его административный протокол за мелкое хулиганство. Мать мальчика оштрафовали за отказ от медицинского освидетельствования. Отмечается, что малолетний на данный момент все еще находится в больнице.

Инцидент произошел, когда отец мальчика согласился передать посылку в СИЗО по просьбе знакомого. Передачу собрала знакомая задержанного, внутри находились хлебобулочные изделия и другие продукты. Мужчина принес посылку домой, его четырехлетний сын съел булку, после чего мальчику стало плохо. Ребенка госпитализировали, он впал в кому. В анализах малолетнего нашли метадон.

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