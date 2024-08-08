Уголовное дело завели на пенсионерку, выступавшую за мир между Россией и Украиной

В Казани уголовное дело завели на местную жительницу, желавшую мира России и Украине. Об этом сообщает «Вечерняя Казань».

По информации газеты, 63-летнюю Ирину Никольскую заподозрили в повторной дискредитации российской армии. Основанием для возбуждения уголовного дела стали комментарии под постами во «ВКонтакте», которые женщина оставляла в период с конца сентября 2022 года по февраль 2023-го. В них она призывала к миру между Россией и Украиной.

Как уточняется, пенсионерку уже привлекали к административной ответственности за дискредитацию ВС РФ. В сентябре 2022 года суд назначил ей штраф в размере 30 тыс. рублей, эту сумму списывали с пенсии нарушительницы.

Ранее 72-летнюю пенсионерку из Ростовской области посадили на 5,5 лет за фейки о ВС РФ.