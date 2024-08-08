В Москве мужчина сломал ребра и позвоночник своей пожилой матери

В Москве пожилую женщину, которую избил собственный сын, госпитализировали с множеством переломов. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным источника, 38-летний москвич сегодня поднял руку на свою 63-летнюю мать. Он сломал ей ребра, а также несколько позвонков.

К настоящему времени сын пенсионерки уже задержан. Полиция проводит проверку, обстоятельства произошедшего уточняются.

В июле россиянина ограничили в свободе за то, что он избил мать молотком. Женщина пострадала, так как не приготовила ему ужин.

Ранее в Подмосковье мужчина напал на мать с топором из-за замечания о том, что он живет за ее счет.