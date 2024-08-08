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Три вокзала в Курской области временно закрыли

Вокзалы на станциях Суджа, Коренево и Псел временно закрыли для пассажиров

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Shutterstock/fornStudio

Вокзалы на станциях Суджа, Псел, Коренево в Курской области временно закрыты для пассажиров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Московской железной дороги.

«Движение поездов в Курской области, за исключением Кореневского и Суджанского районов, осуществляется в штатном режиме. Вокзалы на станциях Суджа, Псел, Коренево временно закрыты для пассажиров», — говорится в сообщении.

Также в пресс-службе заявили, что билеты, в том числе невозвратные, на поезда дальнего следования от и до станций Курск, Курчатов, Рышково, Льгов-Киевский можно вернуть без дополнительных сборов.

Утром 6 августа солдаты ВСУ попытались пересечь границу и зайти на территорию Курской области. Министерство обороны РФ рассказало, что около 300 украинских военных атаковали позиции российских войск у населенных пунктов Олешня и Николаево-Дарьино. Для этого они использовали 11 танков и более 20 боевых бронированных машин.

Как отмечал врио губернатора Курской области Алексей Смирнов, атаку ВСУ отражали российские солдаты совместно с представителями Федеральной службы безопасности РФ.

7 августа начальник Генерального штаба Вооруженных сил (ВС) РФ Валерий Герасимов заявил, что продвижение украинских войск вглубь территории РФ было остановлено. По его словам, подразделения ВСУ наступали в составе 1000 человек.

Ранее уехавший из России аналитик высмеял атаку на Курскую область.

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Атаки на Курскую область
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