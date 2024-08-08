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В Москве участкового заподозрили в организации незаконной миграции

СК РФ: в Москве задержали участкового по делу об организации незаконной миграции

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Табылды Кадырбеков/Sputnik/РИА Новости

В Москве были пресечены действия преступной группы, занимающейся организацией нелегальной миграции. Об этом сообщает «Лента.ру», ссылаясь на СКР.

Согласно данным следствия, с июня 2021 года по июнь 2024 года участники группы за вознаграждение фиктивно регистрировали иностранных граждан по местам их проживания. В ходе операции были задержаны пять фигурантов, среди которых оказался участковый уполномоченный одного из московских отделов полиции. При обысках в их квартирах были найдены документы, подтверждающие их участие в незаконной деятельности.

Возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 2 статьи 322.1 УК РФ, касающейся организации незаконной миграции. В ближайшее время задержанным будут предъявлены обвинения, а правоохранительные органы продолжают поиски других соучастников.

Накануне сообщалось, что из Санкт-Петербурга и Ленобласти в период с января по июль 2024 текущего года въехало 404 тыс. иностранных граждан. Это на 27% больше в сравнении с этим же периодом 2023 года.

Ранее в Калининграде преступная группа легализовала 500 иностранцев.

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