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Появились подробности жесткой посадки вертолета в Якутии

СК организовал проверку по факту жесткой посадки вертолета Ми-8Т в Якутии

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Александр Маркин./Wikimedia Commons

Якутский следственный отдел на транспорте Восточного МСУТ СК России организовал проверку по факту жесткой посадки вертолета Ми-8Т в Якутии. Об этом сообщили в Telegram-канале ведомства.

По данным следствия, воздушное судно совершало посадку в лесном массиве. В результате шасси вертолета провалились в грунт, из-за чего он накренился на правый бок. Из-за жесткой посадки были повреждены несущие винты и хвостовая балка.

Всего на борту находились три члена экипажа и восемь пассажиров. В результате инцидента никто не пострадал.

Проверка организована по признакам преступления, предусмотренного статьей УК РФ о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

Инцидент произошел 8 августа в Сунтарском районе республики Саха. По данным экстренных служб, вертолет выполнял пожарное патрулирование.

2 августа издание Anadolu сообщило, что в озеро рухнул тушивший лесные пожары в турецкой провинции Адана вертолет. В результате падения воздушного средства никто не пострадал.

Ранее легкомоторный самолет потерпел крушение на поле для гольфа в США.

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