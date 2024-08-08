Появились подробности жесткой посадки вертолета в Якутии

Якутский следственный отдел на транспорте Восточного МСУТ СК России организовал проверку по факту жесткой посадки вертолета Ми-8Т в Якутии. Об этом сообщили в Telegram-канале ведомства.

По данным следствия, воздушное судно совершало посадку в лесном массиве. В результате шасси вертолета провалились в грунт, из-за чего он накренился на правый бок. Из-за жесткой посадки были повреждены несущие винты и хвостовая балка.

Всего на борту находились три члена экипажа и восемь пассажиров. В результате инцидента никто не пострадал.

Проверка организована по признакам преступления, предусмотренного статьей УК РФ о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

Инцидент произошел 8 августа в Сунтарском районе республики Саха. По данным экстренных служб, вертолет выполнял пожарное патрулирование.

2 августа издание Anadolu сообщило, что в озеро рухнул тушивший лесные пожары в турецкой провинции Адана вертолет. В результате падения воздушного средства никто не пострадал.

Ранее легкомоторный самолет потерпел крушение на поле для гольфа в США.